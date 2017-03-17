一箭雙雕毒蟲聚一室 警逮2藥頭
北港警方上午原持搜索票要逮捕48歲的謝象，不料，在謝相租屋處又查獲屋主謝丙子也是藥頭，一箭雙鵰逮獲兩藥頭，更離譜的是，還把毒品藏在手機內，共起出211包共308.15公克毒品，依違毒品罪嫌移送法辦。
警方指出，謝柬染毒年齡超過25年，多次進出監獄還是斷不了毒癮，借住在同是毒販的謝丙子租屋處，不僅吸毒兼販毒還會幫謝丙子跑腿「送貨」。
該案源起於警方日前查獲一宗毒品案件，循線得知謝相除有毒癮，還為籌措吸毒費用及生活費，向毒品上游購毒，分裝販售給下游毒蟲，毒品需求量相當大，為了釐清謝相的供貨情形，在比對謝相電話號碼，員警打開其手機，在皮套內竟然又找到一包夾藏的毒品，謝相到處藏，藏到自己都忘了。
警方指出，謝相狡猾，為躲避警方查緝，經常未按址居住且行蹤不明，員警持搜索票前往查緝，果真發現謝相房間有76包分裝毒品，同時在屋主謝丙子房間也找到分裝毒品，一箭雙鵰偵破雙謝販毒據點，共查獲海洛因172包（毛重163.06公克）、安非他命39包（毛重145.09公克）以及吸食器、帳冊等物
(中時)
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