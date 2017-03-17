旗山梅姬災後工程拚颱風季前完工 管碧玲慰問施工人員
立法委員管碧玲為關切梅姬颱風後高雄旗山工程復建的情形，先後前往旗山區的清水寺山坡地崩塌處，與七星里受損山路進行訪察。並要求相關單位盡量趕在颱風季來臨前完成，保障旗山居民的居住安全以及交通道路順暢。
管碧玲先到旗山區大山里的清水寺會勘坡地崩塌的情形，詢問行政院農委會水土保持局何時能施工完畢，避免雨季來臨造成土石流宣洩危及民房。水保局黃振全分局長說明目前工程進度順利，可以於颱風季來臨前全部完工。保護當地居民不受風災土石流威脅。
第二會勘處是位於七星里山路，位於旗山與田寮之間的中寮山中。該路段是中寮里居民的主要通道。雖因風災嚴重崩塌，卻沒有編入道路管理系統，也沒有權責單位。經中寮里洪萬祥里長向管碧玲陳情，舉辦三次會勘協調，市政府養護工程處承擔此一工程，工程進行相當順利，在颱風期再來臨前即可順利完工。管碧玲慰問施工人員，感謝他們不眠不休為市民服務。
管碧玲表示這次復建工程非常順利，由於市政府養工處以及水保局盡力配合完成相關工程，改善交通，讓附近社區更安全。此次視察，有旗山區與中寮里相鄰的大山里柯飛虎里長、新光里陳峯翔里長一起相同會勘。
(中時)
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