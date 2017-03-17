自由車》環法單站業餘挑戰賽登台 賽事標誌掛國旗

環法單站業餘挑戰賽登台，賽事標誌掛上青天白日滿地紅國旗。（主辦單位提供）

環法大賽是自由車界「三大賽」之一，開辦迄今已有百年歷史，主辦單位阿莫利運動集團（Amaury Sport Organization，簡稱A.S.O.）自1993年開放環法經典賽道讓民眾試騎，獲得極大回響，2015年開始，A.S.O.更將主辦環法賽的規格與層級帶出法國，開辦「單站業餘挑戰賽」（L’Etape du tour），今年更將前進台灣，讓車迷有機會近距離感受環法氣氛。

值得一提的是，A.S.O.引進的「單站業餘挑戰賽」，單站賽事標誌將看得到青天白日滿地紅國旗，不受「奧會模式」限制。

A.S.O.在2015年創辦「單站業餘挑戰賽」後，已有6個國家曾舉辦，台灣獲得授權後，將在大台中地區選定合適地點，除了將環法賽規格原汁原味引進之外, 也將會是台灣少數具有高難度的長程單車挑戰賽事。而為了鼓勵一般的自行車愛好者參與, 也將設計另一條短程的大眾化路線, 參與者同樣可以感受環法比賽的氛圍。

(中時電子報)