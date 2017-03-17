印度士兵胖死比槍戰被殺多3倍
印度政府一項最新統計數據顯示，印度內政部所屬部隊士兵因過胖引發疾病死亡的數量，比被子彈殺死的士兵還多，數目為因戰鬥死亡士兵的3倍以上。
印度內政部最新數據顯示，屬於警察武裝部隊的中央後備警察部隊、邊境安全部隊、西藏邊界警察部隊、邊界武裝部隊、中央工業安全部隊、國家安全警衛部隊和阿薩姆步槍隊在過去3年2個月中，在戰鬥和平定叛亂行動中損失1067名士兵。
不過，數據指出，上述7支部隊士兵因過胖等引發健康不良和疾病死亡的人數，過去3年2個月中達3611人，是因戰鬥等死亡士兵數目的3倍以上。
「今日報」（Mail Today）引述印度前邊境安全部隊隊長巴札克（D.K. Pathak）指出，他曾請部隊醫療局醫生進行調查和研究，發現心臟病是部隊士兵死亡的主因，其次是自殺。
雖然邊境安全部隊士兵巴哈杜（Tej Bahadur）曾在社群網路平台公開抱怨軍隊伙食很差，引起印度輿論關注，但研究顯示，印度部隊平均每兩個月，就有3名士兵死於心臟病。
研究發現，豐盛的食物、高膽固醇和單調的生活方式，引發高血壓、心臟病和糖尿病，正在侵蝕印度士兵的健康。
巴札克表示，根據研究發現，來自旁遮普省（Punjab）和哈雅納省（Haryana）的士兵食物因高度充斥著乳製品，更讓罹患與心臟相關疾病的風險增加。
為解決上述問題，印度內政部正告誡所屬的部隊士兵注意飲食和腰圍，甚至以水果和沙拉來取代油炸的印度咖哩角和印度蜜脆餅。1060317
(中央社)
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