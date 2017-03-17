規劃輕軌 蔡適應：基隆將有全新城市風景
基隆選出的民進黨立委蔡適應今天說，總統蔡英文下午宣布建設南港基隆間輕軌系統，基隆將會有全新的城市風景、市民生活會更便利，未來也會看緊進度，2022年順利完工通車。
蔡總統下午視察台鐵基隆火車站。交通部簡報在南港展覽館到基隆之間，闢建複合式輕軌，結合台鐵以因應基隆交通所需。
蔡適應表示，這筆預算將會納入「前瞻基礎建設計畫中」，基隆人等待20年的捷運確定興建。
他表示，新政府上台後，基隆市長林右昌與他就積極與交通部研議基隆捷運，約在2個月前，交通部到國會辦公室向他說明可行方案，其中在歐洲行之有年的「Tram-Train」系統就是首選。
蔡適應說， Tram-Train系統建置較新建軌道更經濟快速，可行駛在一般路面與軌道的特性，也符合基隆市的需求，系統建置完成後，基隆市區將會有「路面電車」，市民從社區上車，一路就可搭到南港展覽館，基隆將會有全新的城市風景，市民的生活會更便利。
蔡適應說，未來將在立法院為市民看緊進度，讓基隆捷運在2022年順利完工通車。1060317
(中央社)
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