坪林有機茶　量販店也買得到

坪林有機茶農陳世義（右）自種自製的有機茶「醜醜茶」，即日起在家樂福量販店上架販售。（新北市農業局提供）

坪林有機茶農陳世義（左二）自種自製的有機茶「醜醜茶」，即日起在家樂福量販店上架販售。（新北市農業局提供）

新北市「茶鄉」坪林的有機茶，即日起到量販店就買得到！「世芳有機茗茶園」與家樂福量販店合作，在全台65間分店販售有機茶，這也是新北市首間在量販通路展售有機茶的茶莊。

農業局農牧經營管理科長張麗珍說，世芳有機茗茶園去年參加有機市集展覽會時，家樂福公關經理何默真試喝後，覺得世芳產製的有機茶清香且有回甘，還特別前往茶園參觀，決定引進世芳的有機茶上架販售。

77歲的陳世義是世芳有機茗茶園第3代傳人，是土生土長的坪林人，從小跟著祖父、父親種茶，並以古法製茶，早在有機栽培風氣盛行前，為了保護水源和健康，就以天然方式栽培，後來還取得有機驗證，成為坪林金瓜寮溪首家有機茶。

他笑說，7年前覺得年紀大了打算退休，但許多喝慣他家有機茶的老朋友、顧客，都拜託他別退休，才又繼續製茶，並全面改採有機種植，雖然一開始產量銳減只剩三分之一，而且茶葉被蟲咬傷，但他堅持只種健康的茶，還將種出的茶命為「醜醜茶」，如今獲得肯定，覺得一切辛苦都很值得。

為幫年邁公婆行銷自家有機茶，陳世義的媳婦李曉翠也加入成為「全職農婦」。她表示，有機栽培過程辛苦、產量又低，每次看到公婆辛苦做的有機茶，因不懂得經營通路而被低價收購轉售，感到很不捨，5年前開始帶著自家有機茶，到全台各地參加市集銷售，能夠得到與家樂福合作機會，讓更多消費者看到自家產品，也有機會將有機生產理念推廣出去，真的很開心。

張麗珍說，為推廣有機茶，農業局與坪林區農會合作，輔導成立第7與第8茶葉產銷班，2班茶農都是有機茶農，陳世義便是第7班的成員，家樂福有機專區販售世芳的產品，包括有機綠茶、包種茶、蜜香紅茶及東方美人茶，希望這次的合作，能讓坪林優質有機茶被全台所有消費者都看見。

(中時)