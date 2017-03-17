會考倒數 永平高中包粽替學生打氣
人生的第一次大考！國中會考進入倒數階段，新北市永平高中今（17日）上午特地幫國中部學生舉辦祈福活動，請來就讀建中、北一女的學長姐經驗分享，還特地準備包子、粽子及金榜題名御守，要幫學生們穩定心情、提振士氣，錄取心目中的第一志願。
活動一開始，校方安排錄取建中、北一女的學長姐返校分享經驗，他們鼓勵學弟妹保持平常心，擬定屬於自己的讀書計畫，在倒數階段全力衝刺，得失心不要太大，才能衝出好成績。
校方精心準備神秘禮物送給國三學生，製作學生們三年記錄的成長影片，他們看到自己國一時青澀的模樣笑聲四起，準備考試的壓力瞬間釋放。隨後由校長劉淑芬進行授旗儀式，所有學生呼喊誓師詞「堅持到底、永不放棄、全力以赴、金榜題名！」
最後，由師長、家長會一起送上包子、粽子象徵象徵「包高中」，另外還有「金榜題名御守」，裡面寫滿六點對考生的叮嚀，希望學生們用平常心面對挑戰，贏得佳績。
劉淑芬說，活動中師生們真情流露，期盼藉此轉化學生的大考壓力，成為持續向前的動力，朝自己目標邁進。
學生陳柏勳表示，希望包子、粽子、御守可以帶來保佑。學生黃威甄說，參加活動之後更有信心，一定可以錄取理想高中。學生杜緯麟說，從影片中看到國中三年的生活點滴，很珍惜大家在一起的時光，要一起全力衝刺在高中校園中再相遇。
永平高中指出，學校培養學生著重「品格力、閱讀力、表達力、鑑賞力、創造力」等五項重要能力，希望學生在校三年進行全方位的學習、適性發展。
家長會除了「包子、粽子」之外，特別準備五色便利貼送給學生，除了讓同學在讀書時可以進行重點註記之外，也藉此祝福學生「五力齊開、魚躍龍門」﹗
(中時)
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