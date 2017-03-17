肝纖維掃描 超音波檢測免挨針
肝臟是無聲的器官，由於沒有神經分布無痛感，早期肝病幾乎沒有明顯症狀，通常到了肝硬化或有癌徵時才被發現。柳營奇美醫院胃腸肝膽科主任李佩倫表示，現在除了侵入性的肝切片檢查外，還可透過肝纖維掃描儀，迅速了解肝臟狀況，及早治療。
李佩倫表示，以往肝纖維化檢查多是以侵入性的肝穿刺取組織的方式，但因侵入性檢查會痛且有風險存在，因此民眾的嘗試意願相對較低，現在導入超音波，以非侵入性的方法檢查，除了無痛，也有助於醫師臨床判斷肝纖維化的程度。
李佩倫說，新型超音波雖然不能完全取代肝穿刺檢查，但對長期定期追蹤的慢性B、C肝炎患者及使用抗病毒藥物或干擾素治療之B、C肝炎患者的肝臟追蹤，具有量化及參考價值的功能，但嚴重腹水患者及過度肥胖患者較不適用。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。