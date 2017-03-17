肝纖維掃描　超音波檢測免挨針

以肝纖維掃描儀檢測肝臟纖維化狀況，與肝切片方式相比是採無痛且非侵入方式。（莊曜聰攝）

肝臟是無聲的器官，由於沒有神經分布無痛感，早期肝病幾乎沒有明顯症狀，通常到了肝硬化或有癌徵時才被發現。柳營奇美醫院胃腸肝膽科主任李佩倫表示，現在除了侵入性的肝切片檢查外，還可透過肝纖維掃描儀，迅速了解肝臟狀況，及早治療。

李佩倫表示，以往肝纖維化檢查多是以侵入性的肝穿刺取組織的方式，但因侵入性檢查會痛且有風險存在，因此民眾的嘗試意願相對較低，現在導入超音波，以非侵入性的方法檢查，除了無痛，也有助於醫師臨床判斷肝纖維化的程度。

李佩倫說，新型超音波雖然不能完全取代肝穿刺檢查，但對長期定期追蹤的慢性B、C肝炎患者及使用抗病毒藥物或干擾素治療之B、C肝炎患者的肝臟追蹤，具有量化及參考價值的功能，但嚴重腹水患者及過度肥胖患者較不適用。

(中時)