丟掉不能用？庇護工坊讓玻璃重生

楊竣州將餐廳缺角的玻璃杯，重新燒製成時鐘，賦予新生命。（莊旻靜攝）

玻璃工房回收被丟棄的玻璃瓶及玻璃產品，再利用成飾品、時鐘或器皿，賦予新生。（莊旻靜攝）

玻璃工房回收被丟棄的玻璃瓶及玻璃產品，再利用成飾品、時鐘或器皿，賦予新生。（莊旻靜攝）

玻璃工房回收被丟棄的玻璃瓶及玻璃產品，再利用成飾品、時鐘或器皿，賦予新生。（莊旻靜攝）

玻璃回收之後，還能做什麼？新竹縣華光智能發展中心的磊質複合式庇護工坊中，有一間玻璃工房，專門回收廢棄玻璃，並重新打造出新容器、飾品，在指導老師楊竣州協助之下，華光的院生洗去啤酒瓶上的標籤，或是揀選玻璃砂，為被丟棄的物品，找到新出路。

啤酒瓶樣式的時鐘、玻璃打造的十字架、放置多肉的漂亮容器……一件件由玻璃打造的裝飾品、器皿，都來自楊竣州所指導的玻璃工房。楊竣州表示，許多玻璃製品，僅使用過一次就遭人丟棄，殊為可惜，因此回收再利用，則成為重要的事。

該玻璃工房內，販售最佳的物品是啤酒瓶燒製的時鐘，楊竣州特別喜愛有色玻璃，透過院生細心去除標籤後，重新進入電窯燒製，須依據玻璃瓶厚度，控制時間及溫度，將玻璃瓶有如壓扁般，即成為具有工業風格時鐘。

磊質複合式庇護工坊開設桐花芽蔬食餐廳，由院生、身心障礙者擔任服務生，餐廳難免碰撞，當水瓶、杯子缺角時，送到玻璃工房，又成了另件裝飾品。院生、身心障礙者進入玻璃工房，也在楊竣州指導下，各司其職，或洗標籤、或揀選玻璃砂，均需耐心和技巧。

除了啤酒瓶之外，楊竣州也曾使用映像管、螢幕或是汽車擋風玻璃，做出杯具、項鍊或是台灣型紙鎮。楊竣州表示，玻璃可發展的製品不少，發揮巧思、善用創意，即能讓玻璃再生。

(中時)