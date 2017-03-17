持刀狹持台語天后 陳嫌否認還要江蕙測謊

江蕙住宅去年底發生歹徒闖入事件。（圖／中時資料照片）

歌壇天后江蕙住宅，去年12月18日遭歹徒陳金標闖入，要求江蕙打開保險箱，經江蕙奮力抵抗，虎口、頭部受傷，陳搭計程車逃逸，並在屋內餐廳、電梯、計程車上留有血跡，經警方進行DNA比對相符，陳收押至今。士林地院今天下午開庭，陳矢口否認，除了說DNA比對重複率很高，指江蕙認錯人，擔心自己被認出，竟要求法官對江蕙進行測謊。

法官當庭勘驗錄影畫面，陳金標否認自己是監視器畫面中的人，他說，士林地檢署偵辦南港小模命案，畫面的梁女，當初就是被誤認，還被誤關了好幾天，他就是同樣情形。法官怒斥：「與本案無關不用講。」

陳金標對於科學證據DNA比對，要求傳喚專家到庭，他說自己曾經去醫院抽血，「有心人士」會將血液保留，案發時再去現場潑灑，而且兄弟姐妹的DNA都會相符，遭檢察官怒斥：「你知不知道重複的機率是幾億分之一。」

告訴代理人表示，陳在電梯內留有血跡，還故意煙滅證據，從樓梯逃逸，連計程車上的血跡都經過擦拭，顯示陳意圖煙滅證據，為此，檢察官聲請傳喚藝人江蕙出庭指認，陳竟說要所有證人測謊。

(中時)