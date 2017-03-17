索馬利亞難民船遭阿帕契攻擊 31死80人獲救

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一艘載運百餘名索馬利亞難民的船隻在葉門海岸遭不明阿帕契武裝直升機攻擊，造成31死亡，另有80人獲救。

據路透報導，事件發生於當地時間16日晚上，葉門海防隊稱，他們救起的遇襲難民說，攻擊他們船隻方是一架阿帕契直升機擊。目前還不知道是誰發動這次對難民船的襲擊。

葉門海防警衛歐阿雷(Mohamed al-Alay)說，難民身上帶有聯合國難民署(UNHCR)的文件，難民船由葉門出發預訂前往蘇丹，在連接紅海和亞丁灣的曼德布海峽(Bab al-Mandeb strait)遇襲。

(中時電子報)