社區再造升級！高市都發局當媒婆攜手大學生注活水
社區營造再升級！高市都發局今年首度推出「大學生根」方案，向在地15萬名大專院校學子廣發英雄帖，歡迎不限系所學生以自身創意、活力投入社造工作，每案經費最高補助30萬，初步有13處潛在社造點，今夏可望大變身。
都發局長李怡德指出，社區面臨人口老化、人才流失、產業外移等困境，正好高雄擁有20所大學院校、超過300個系所，涵蓋自然、人文、工程、藝術等領域，透過大學生熱情、活力與在地社區做結合，相信有意想不到收穫，社區也能提供失傳技藝、顯為人知故事等資源。
「大學生根」方案主要由社區組織提出可供施作改造的營造據點，再由都發局媒合大學團隊提出提案計畫，經過公開評選的團隊可獲得8萬元創作獎勵費，獲選社區可得30萬元施作補助費；目前都發局已先彙集13處潛在社造點，包括鳳山新海光社區、大寮前庄社區等。若學生有找到其他目標社區營造點，也可以納進來。
近年，市府與在地大學及社區合作，陸續在旗津舢舨基地、燕巢橫山營區等據點進行社區營造，此次擴大辦理的「大學生根」方案，希望激鼓勵大學生與社區透過共同勘查與空間改造設計，讓學生以社區為舞台，實踐課堂所學，也為質樸社區引入活水。
都發局充當「媒人婆角色」，提供學生舞台發揮，又有補助經費、獎勵金，今天說明會吸引近300人參與，「大學生根」方案，即起受理大學團隊報名， 5月底前提交設計成果，學生與社區可利用暑假實地改造。
(中時)
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