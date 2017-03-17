媒體指高層力推保防法 府：悖離事實

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媒體報導，政府力推國家保防工作法遭批，由調查局長背黑鍋。總統府表示，報導中的「上級指導」、行政院有多位政委「進行分組討論」、「高層力推超越司法運作」是悖離事實。

媒體以「保防法攻防，調查局長下海背黑鍋」為標報導，總統蔡英文指示相關單位制定「國家保防工作法」，由調查局負責研議，草案一出，遭到外界抨擊為「綠色恐怖」。面對批判聲浪，行政院不得已退回草案，司法實務經驗豐富的調查局長蔡清祥，等同啞巴吃黃蓮，概括承受一切苦果。

報導指出，由於深知高層力推保防法立場，調查局只能伺機修訂後，硬著頭皮再上，保防法已成為蔡清祥任內最重要的階段性任務。

總統府回應指出，報導全篇充滿以「上級指導」、行政院有多位政委「進行分組討論」、「高層力推超越司法運作」等無中生有、悖離事實內容。

總統府表示，有關「保防法」的問題，法務部已多次澄清並且陳明立場，為免類似錯假訊息淆誤公論，特此說明。1060317

(中央社)