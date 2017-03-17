日官員抵北京 欲以文化交流改善關係
因為日本將派遣驅逐艦前往南海參加軍演，導致中日關係緊張之際，日本官房副長官萩生田光今天抵達北京，出席中日建交45周年活動，希望透過文化交流，改善兩國關係。
日前傳出日本將派遣自衛隊最大驅逐艦出雲號前往南海及印度洋參加聯合訓練和軍演。媒體評論這是日本加大軍事介入南海的舉措，引來北京當局的高聲抨擊，甚至措辭嚴厲地指責日本出於一己私利，在南海問題上「搬弄是非，搧風點火」。中日關係又落入冰點。
共同社報導，趁著中日建交45周年紀念活動機會，萩生田光今天下午搭機抵達北京。此行的目的是希望透過文化交流，改善兩國關係。
去年年底，中日簽署共同製作電影相關協議，萩生田光擔任日方的「有關電影產業海外輸出研討會議」主席。他此行將與大陸相關人士舉行會談，討論促成日本電影進口中國大陸。他並將出席明天的歌舞伎公演。1060317
(中央社)
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