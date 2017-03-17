提勒森:對北韓戰略忍耐政策已結束

我要評比

正在南韓訪問的美國國務卿提勒森今天在首爾強調，對北韓的戰略忍耐政策已終結，為促使北韓放棄核武，將採取包括外交、安保、經濟等一切可行對應措施。

提勒森所謂的「戰略忍耐政策」是指美國歐巴馬政府任內所採取的措施，即對北韓無核化一事，耐心等待北韓態度轉變。

南韓「聯合新聞通訊社」指出，提勒森今天下午在首爾鐘路南韓外交部辦公大樓，與南韓外交部長尹炳世召開的聯合記者會上，針對北韓問題發表看法。

提勒森指出，「我不認為聯合國安理會已對北韓採取了最高水準的制裁措施」，暗示著有必要提升對北韓制裁的力度。

提勒森表示，「不願見朝鮮半島上發生軍事糾紛，萬一北韓採取了威脅南韓和（駐韓）美軍的行動，必將採取對應措施」，他說，「當威脅水準提升到某一程度時，勢將採取行動。」對南韓發出嚴峻警告。

報導指出，提勒森強調，北韓應覺悟，只有放棄發展核武、彈道飛彈等大規模殺傷性武器，才能迎來政治安全、經濟繁榮的未來。

提勒森表示，「北韓威脅到美國本土是事實」。他說，「明天去中國時，將就中國究竟對此採取何等措施交換意見。」

提勒森還對中國大陸經濟報復駐韓美軍基地部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）的不當措施深表遺憾，並敦促中國大陸保持自我克制。1060317

(中央社)