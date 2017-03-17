敦睦艦隊遠航友邦 蔡總統將登艦送行

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總統蔡英文21日將前往高雄左營港，為106年敦睦艦隊送行，同時登上潛艦視導潛艦部隊。這是首度總統為敦睦艦隊「送行」。

海軍106年敦睦遠航訓練支隊由油彈補給艦「磐石」艦擔任旗艦，納編成功級飛彈巡防「張騫」與康定級飛彈巡防艦「西寧」。敦睦艦隊2月下旬到3月中旬停靠台灣各大港口後，將出發前往友邦，實施敦睦遠航。

蔡總統21日當天將親自南下左營，登上磐石艦並參觀艦上的文宣館，還將慰勉官兵、為他們打氣加油。這是海軍舉辦敦睦遠航半世紀以來，首度由元首「送行」敦睦艦隊。

蔡總統接著將參加潛艦國造設計啟動及合作備忘簽署儀式，並登上70高齡的美製茄比級潛艦與荷蘭製劍龍級潛艦，視導潛艦部隊，展現對潛艦國造政策的重視。1060317

(中央社)