台帛簽署移民與防制人口販運協定

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中華民國駐帛琉大使館今天與帛琉政府簽署「台帛移民事務與防制人口販運合作協定」，兩國未來將在移民事務及打擊人口犯罪領域加強合作。

中華民國駐帛琉大使館在一份聲明中宣布，帛琉國務部長郭德（Billy G. Kuartei）17日在大使館內簽署了這份協定，駐帛琉大使曾永光與帛國移民暨外籍勞工局官員等，在場觀禮見證。

曾永光表示，這是台帛兩國政府間所簽署第12個條約或協定，簽署後立即生效，兩國將加強在移民事務及打擊人口犯罪領域的合作，並強化情資分享、能力建構、官式互訪及人員訓練等。

這項協定經台帛政府同意，先於3月2日由內政部長葉俊榮於台北簽署，再以異地簽署方式，由帛琉的郭德部長在帛琉完成簽署程序。

繼今年1月份台帛簽署青年度假打工協定後，兩國政府於2個月之內又再簽署移民事務與防制人口販運合作協定，以擴大雙方合作範圍，顯示台帛雙邊關係日益強化穩固。1060317

(中央社)