柯震東約滿組工作室 九把刀：很正常
演員柯震東不與經紀公司老闆柴智屏續約，將另組工作室惹議。作家九把刀在臉書說，柯震東約滿想自組工作室，再正常不過；以自己約滿持續合作為例，「柴姊一樣與我互相扶持」。
柯震東加入柴智屏旗下經紀公司，合作8年，歷經吸麻風波，柴智屏始終力挺，柯震東去年以電影「再見瓦城」成功翻身。不過，柯震東半年後約滿，決定不續約，要另組工作室，引發爭議。
九把刀昨晚在社群網站臉書（facebook）表示，從香港回來，看到部分媒體用「斷開」形容柯震東約滿不續約，試圖帶風向，直呼很可怕。「藝人一旦約滿，就自己成立工作室經營自己，原本就是很正常的事」。
他說，公司有約滿正常離開先例，柴智屏也都很祝福，如藝人陳妍希也是從柴智屏這畢業，關係還是很好，時常聯繫，也客串柴智屏出品的電影「等一個人咖啡」。
九把刀再以自己為例，2005年與柴智屏簽約合作，經紀約早就滿了，但還是喜歡跟柴智屏合作，授權洽談版權等事，依舊一起拍電影，「沒有合約，相處卻比擁有合約的時候更好，柴姊一樣與我互相扶持，這就是信任」。
他說，看過很多次，柴智屏私下跟他聊到柯震東直掉淚，有次是不捨到大哭，「柴對柯震東的愛是無庸置疑」。柯震東約滿想自組工作室，再正常不過，公司裡的大家也很想繼續跟他合作，「我也是，柴肯定也是，大家真的都很好」。1060317
(中央社)
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