印尼全球留學生聯盟 將參訪新北泰山

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新北市泰山區公所表示，印尼全球留學生聯盟（OISAA），因應新南向政策，將訂於22日參訪雙北多處特色場館，也到泰山區瞭解觀光、文化及發展過程。

泰山區公所今天表示，新政府上任以來，推動新南向政策，短中程目標，包含與東協、南亞及紐澳等國家，雙向交流觀光、文化及人才。

公所表示，印尼全球留學生聯盟周小姐說，這次參訪會選擇泰山，是因為看到泰山不斷在進步，整個生活型態及環境，已從農工社會，轉變為住商社會，值得他們各地的留學生參訪學習。

公所說，這次的參訪團，除在台的留學生，還包括在日本、韓國、中國、印度、新加坡、澳洲、泰國、馬來西亞及菲律賓，各地的大學碩士班留學生。

泰山區公所響應新南向政策，將安排印尼籍志工全程導覽，除介紹泰山區發展過程，還包含地名由來的市定古蹟頂泰山巖，及寺廟後方，近幾年來火紅的私房景點「應化大排生態園區」。

泰山區長劉淑芬表示，很珍惜這次的文化交流，泰山這個地名就是由泰山巖而來。為了配合印尼人信奉宗教的飲食習慣，特別挑選紅豆餅及珍珠奶茶，不含豬肉成分且具台灣代表性的小吃，希望透過國際交流，讓印尼留學生瞭解台灣的文化、小吃。1060317

(中央社)