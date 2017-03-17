提勒森：對付北韓 軍事行動是選項

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美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天說，對擁有核武的北韓採取軍事行動，是美國「考慮中的選項」。他警告，美國對北韓的戰略忍耐政策已告終。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，提勒森的聲明措詞強烈，似乎表明，美國對北韓的政策已有大幅轉變。他表示，北韓快速發展的飛彈與核子計畫必須停止。

提勒森在首爾對記者指出，「我們當然不希望形勢演變至軍事衝突」；但又說，「假使他們將武器計畫的威脅升高到我們認為必須採取行動的程度，那麼那個選項也在考慮中」。

提勒森在和南韓外長尹炳世的共同記者會上指出：「戰略忍耐政策已終結。」

「我們正在探討各種新的外交、安全、經濟措施，所有選項都在考慮中。」

「戰略忍耐」是美國前總統歐巴馬時期的政策，當時美國不和北韓交往，除非北韓明白承諾非核化，期能藉內部壓力來促成轉變。1060317

(中央社)