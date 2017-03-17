中和防震演練超逼真！防震意識從小紮根

我要評比

中和區公所與消防局第七救災救護大隊、中和警分局等單位合作，今（17日）上午9時許在漳和國中舉行「106年地震防災演練」。（葉書宏攝）

中和區公所與消防局第七救災救護大隊、中和警分局等單位合作，今（17日）上午9時許在漳和國中舉行「106年地震防災演練」。（葉書宏攝）

中和區公所與消防局第七救災救護大隊、中和警分局等單位合作，今（17日）上午9時許在漳和國中舉行「106年地震防災演練」。（葉書宏攝）

為提升民眾防震意識，中和區公所與消防局第七救災救護大隊、中和警分局等單位合作，今（17日）上午9時許在漳和國中舉行「106年地震防災演練」，演練過程相當逼真，千餘名師生、民間單位一起響應，現場另安排有宣導攤位，透過寓教於樂宣導正確觀念。

中和區公所指出，演習結合漳和國中師生千餘人及枋寮里、福和里、漳和里、廟美里的社區里民參與緊急疏散避難演練，配合參演單位有消防局第七大隊、中和衛生所、中和清潔隊、中和警分局、台電中和營業處、欣欣瓦斯公司及國軍組等。

演習項目包含，防震掩避、滅火救災、受傷受困人員救護、成立區級應變中心前進指揮所、校舍建物初勘、災民運輸及收容安置，希冀藉此加強學童與市民瞭解地震防災緊急避難的正確觀念，減少天災帶來的傷害。

(中時)