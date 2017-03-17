理光頭遭拔陰毛驗出毒品反應 仍判無罪
有毒品前科的50歲黃姓男子，去年5月26日中午搭乘友人車輛，遭警方查獲一級毒品海洛因，9月前往出庭應訊時，檢警採集其毛髮送驗，驗出一級毒品反應，遭依違反毒品危害防制條例起訴，卻因送驗的毛髮是「陰毛」，無法確認是何時吸食所殘留，獲判無罪。
去年5月19日下午2點，黃男曾因施打海洛因，已遭彰化地院判處6個月有期徒刑確定；但事隔一周，又在國道6號被警方攔查，發現他在車上以摻入香菸方式吸食海洛因。9月出庭接受偵訊時，檢察官要求採集毛髮檢驗，由於他理了顆大光頭，警方只能從他下體採集一束陰毛送檢，結果確實有一級毒品殘留。
但黃男事後翻供，堅詞否認再度吸毒，強調被抓之後就未再吸毒，在高速公路上那天並未吸毒，是因聽力不好，應訊時聽錯日期才會坦承犯行，並出示去年10月底起一連三次因右側中耳炎前往彰基診治並手術治療的診斷書佐證。
彰化地院法官認為，被告陰毛中驗出的一級毒品陽性反應，法務部調查局鑑定報告備註欄上載明，「陰毛檢體因生長速率差異過大，無法檢驗特定時段是否成毒品反應」，無法確認黃男犯行發生於何時，因此判處黃男無罪。此外，黃男因持有並轉讓或販賣一、二級毒品，另案遭判應執行7年10月。
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(中時)
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