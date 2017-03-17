三義鄉公所今天落成啟用

三義鄉公所綠建築行政大樓今天落成啟用，鄉民以辦喜事的心情熱烈慶祝。縣長徐耀昌恭喜鄉公所擁有嶄新的「新屋」，也勉勵公所同仁提供鄉親、觀光客更優質的服務，打造三義小城成為國際慢城典範城市。

三義鄉公所原有辦公廳舍使用近半世紀，辦公空間狹小老舊，耐震力不足，安全堪慮，經地方各界積極奔走，獲內政部同意補助6866萬4千元、縣府編列3600萬元挹注及鄉公所自籌近千萬元，以1億1千多萬元在復興路現址重建。

鄉公所新建工程前年2月動工，公所各課室也先遷至鄉立圖書館辦公，歷經2年施工，終於完成地下一層、地上六層的現代化、低耗能的新穎大樓，在今天上午剪綵啟用。

(中時)