8歲小一生　教老師同學組裝積木小神轎

海濱國小發展創意小神轎有成，但有限制3年級以上的學生才能學，不過這並沒阻礙小朋友學習空間，小一生吳富傑(中)以積木組成小神轎，不僅驚豔全校還當起小老師教同學玩積木。(謝佳潾攝)

「我摸索2天拼出來了。」海濱國小發展創意小神轎有成，幾乎每位學童都會發揮創意動手做神轎，但有限制3年級以上的學生才能學，不過這並沒阻礙小朋友學習空間，小一生吳富傑以積木組成小神轎，不僅驚豔全校還當起小老師教同學玩積木。

校長趙錫清說，創意小神轎的製作過程會拿剪刀等較危險性的工具，因此為保護較低年級的學生，制定了3年級以上小朋友才能學的規定，但沒想到創意小神轎的魅力如此之大，竟讓小一生自動自發得拿積木組裝成小神轎，這在大人眼裡看來沒什麼，但對小朋友而言卻有相當大的意義。

「積木小神轎的圖像都在富傑的腦海裡。」他說，沒有任何人教過富傑玩小神轎，小富傑全憑自己的觀察力組裝出小神轎，甚至還在底座加裝LED燈，這樣的成品以8歲的小孩來說相當難得，因此在稱讚他之餘，也請他當小老師，利用社團活動教大家玩積木，以此做為鼓勵。

「這個要怎麼拼？」社團課時，詢問小富傑積木怎麼玩的聲音此起彼落，而他也將小老師的角色扮演得相當稱職，一一為同齡同學、學長姊、甚至老師講解，有時還學起大人語氣、但仍不脫童言童語地說，只要有信心及力量，就能組好積木。

趙錫清說，小富傑的腦筋動得很快，思考邏輯很清楚，現在完成積木小神轎後，還要挑戰積木孔子祠，令人相當期待，同時也盼他帶起的積木風氣，再替學生及學校創下一特色。

(中時)