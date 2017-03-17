逃逸外勞歡唱KTV 遇警裝傻仍遭逮
30歲印尼籍漁工DARSONO，2年多前從台東雇主手中落跑，以逃逸外勞身分在外躲躲藏藏，但即使做黑工維持生計也不忘娛樂。日前與友人相約到東港一處KTV歡唱，不料竟遇警臨檢，使出裝傻手段仍遭識破，訊後被遣送回國。
東港警分局指出，東濱所所長郭瑾樺、警員蔡順益日前執行臨檢勤務時，在某KTV的廁所發現躲有2名外籍勞工，2人因都無法講出基本資料及護照號碼，便帶回所查證身分。當問他們是否會講中文時，他們搖頭表示聽不懂，但請通譯到場時，配合度又很低，意外露出馬腳。
2人只願意透露名字及出生年份，其中1名確認是合法在台工作，警方當場請他離開；DARSONO在無法確認身分下，警方便聯繫屏東市移民署專勤隊協助，果真查出他是已逃逸2年9個月的逃逸外勞，當場識破他的手腳。
DARSONO私下表示，本來以為假裝不會講國語，警方就會讓他離開，沒想到台灣的警察做事這麼有效率，如今只能回到家鄉再重新開始，訊後遣送回國。
(中時)
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