回婆家遭攔捕 通緝女要帶幼兒入監

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因毒品案被通緝的王女，17日騎機車帶1歲2個月大的幼兒回台南安定婆家時，被警方攔捕，王女決定帶兒子一起入監。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真 106年3月17日

因毒品案被通緝的王女，今天騎機車帶 1 歲 2 個月大的幼兒回婆家時，被警方攔捕。警方說，王女決定帶兒子入監。

台南市警局善化分局指出，32 歲王女有毒品前科，去年被捕判刑 10 個月，卻未到案執行，去年 12 月變通緝犯，這幾個月來都藏匿在台南市永康區。

王女今天帶著幼兒從永康區騎機車回安定區婆家，當時王女包著頭巾、戴安全帽及太陽眼鏡，躲避警方追查，但行經安定國小前，卻被警方攔捕。

警方調查，王女丈夫因毒品案在監服刑，王女的大兒子交給公婆撫養，王女自己帶著小兒子，如今被捕，公婆無力再接手養小孫子，王女又不願將兒子交給台南市社會局安置，決定母子 2 人一起入監。1060317

(中央社)