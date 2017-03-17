公務員在陸轉機須報准 林全：可討論
行政院長林全今天針對公務員在陸轉機須先報准表示，陸委會函釋是據原有法律，是否恰當可討論，若有改善空間也可修法。政府是要務實解決問題，而非製造更多問題。
行政院大陸委員會昨天表示，「中國大陸機場」屬兩岸人民關係條例中的進入大陸地區，因此公務員及特定身分人員在中國大陸轉機，需先報准。
對此，國民黨立委蔣萬安今天在立法院施政總質詢指出，陸委會函釋已經過度擴張解釋，若單純轉機過境就認定是進入中國大陸地區，未來過境中國大陸領空是否也需事先申請許可。
蔣萬安說，過度擴張解釋有違憲法規範的基本人權，也是錯誤解讀母法兩岸人民關係條例，也顯示政府極度不信任公務員及特殊身分人員，對公務員士氣造成打擊。他說，保防的確重要，但手段不可無限上綱、侵害人權。
林全表示，陸委會函釋是根據原有法律，是否恰當，可以討論，政府的立場是要解決問題，不是製造更多問題。若函釋不恰當，或原有的法律有不周詳，這也不是不能改變的，重點是要務實。
林全指出，要看當初相關兩岸關係條例的立法意旨，不要說陸委會完全不對。他舉例，假設有公務員要轉遞東西給中國大陸某人士，但怕申請入境麻煩，所以就在轉機過程中轉遞，也許有這個問題在。
他說，也許不是事先申請，或是事後申報，已讓陸委會去了解這是否合理，若不合理，有改善空間，去修法也無所謂，要務實解決問題。1060317
(中央社)
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