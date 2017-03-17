電梯維修遭罰 通力大中華區總裁來台致歉
遭台北市政府處罰的台灣通力電梯公司，總部今天指派通力大中華區總裁William B. Johnson等人來台召開記者會，並在記者會上公開向台灣政府、台北市政府及消費者表示歉意。
出席記者會的還包括通力全球市場及通訊部副行政總裁Max Alfthan、大中華區財務副總裁賴家台、董事總經理夏文書等人。
台北市建管處日前說，台灣通力電梯公司假造保養維護紀錄，已祭出懲處並勒令停止執行保養業務1年，北市尚有百餘家業者，該公司應負責善後，協助社區大樓尋找合格的廠商。
通力電梯大中華區總裁William B. Johnson用中文表示，通力電梯總公司對於台灣通力日前發生違規的狀況感到震怒，並已進行通盤檢討。
夏文書強調，通力公司除撤換原總經理及部分管理階層外，並已懲處相關同仁，並修改相關流程。
William B. Johnson及Max Alfthan指出，目前台灣通力已完成改善措施，通力電梯身為全球第二大電梯廠商，不會允許台灣通力有任何的違法情事，以維護公司商譽。
通力公司發言人黃宏仁表示，目前台灣通力擁有電梯維護證照人數共有161人，有充足的合格技師可以進行電梯的維護，「不會再有不合格人員維護電梯設備的狀況發生」。
關於今天市府記者會表示消費者申訴的部分，台灣通力強調，消費者保護及公共安全一向是通力公司最高的使命。通力公司身為全球第二大電梯廠商，會全力配合市政府進行相關的爭議處理，不會使消費者權益及公共安全受到損害。1060317
(中央社)
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