林明溱訪草屯 關心污水處理及道路改善
南投縣長林明溱今天到草屯鎮，視察水資源回收中心施工進度，也到3個村里了解道路改善，完工後可有效提升居民生活品質。
林明溱今天由縣府工務處長陳錫梧陪同，視察草屯鎮水資源回收中心第一期工程進度，並聽取承包廠商簡報，目前進度超前，預計8月可啟用通水，回收中心採較高級的脫氮除磷生物系統處理生活污水，可去除污水所含有機物，減少造成水質優養化的氮、磷物質。
林明溱說，工程斥資新台幣3億7600多萬元，8月可通水，接管淨化草屯鎮生活污水，將可改善生活污水與雨水合流造成水溝惡臭、孳生蚊蟲情形，也改善溪州埤排水系統、隘寮溪、貓羅溪等河川水質，有效提升環境衛生及居民生活品質。
林明溱也到草屯鎮了解防汎路改善工程、中和路道路排水溝改建工程、玉屏路排水溝護岸掏空改善工程，此3項工程都因年久失修，或老舊、淤積導致雨水漫流路面，影響民眾通行安全，確實有改善必要，林明溱隨即指示縣府工務處籌措經費，儘速施工改善。
林明溱說，工程攸關居民生活及安全，縣府以縣民安全為優先考量，克服財政困難，籌措經費儘速改善，尤其玉屏路排水溝護岸掏空嚴重，長約120公尺路段坍方損壞、狹窄無護欄，影響行車安全，除補強護岸基礎，也會加設護欄、增加路面空間以利會車。1060317
(中央社)
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