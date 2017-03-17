社工活字典 邱夙儀黃玉翠災難挺前線

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新北市府社會局17日表揚社工，市長朱立倫（右2）頒發特殊貢獻獎給邱夙儀（左2）、黃玉翠（右），讚譽每位獲選的閃亮社工，照亮社會角落。（社會局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月17日

新北市社工師邱夙儀40年社工生涯，見證台灣社會的變遷，堪稱是「社工界的活字典」；社工黃玉翠歷經921大地震、蘆洲大囍市火災和SARS風暴等，一本初衷，不減熱忱。

新北市府社會局及新北市社工師公會，今天表揚社工，共46名績優社工獲殊榮。市長朱立倫頒發特殊貢獻獎給邱夙儀、黃玉翠，讚譽每位獲選的閃亮社工，照亮社會角落。

邱夙儀於民國66年畢業後，到當時台北縣政府社會科服務，迄今39年6個月，目前擔任土城大社福中心督導，見證台灣社會的發展，更擔任多所大專院校社工實習督導。

邱夙儀歷經海山煤礦災難、921大地震、莫拉克風災、賀伯風災、華航澎湖空難、蘆洲大囍市火災、SARS風暴、八仙塵爆等，總深入災區第一線，負責關懷、慰問、安撫、照顧受災民眾。

獲特殊貢獻獎的黃玉翠，為新北市家庭暴力暨性侵害防治中心督導，社會工作逾31年，曾擔任多處督導，也帶領社工於八仙塵爆等第一線服務工作。

黃玉翠並於夜間及假日，擔任24小時輪值，保護性案件緊急處理督導，指揮調度社工進行被害者訪談、安全評估、陪同驗傷、陪同製作筆錄等。 除特殊貢獻獎，還有馬拉松獎、耕耘獎、火力十足獎及新秀獎等。社會局長張錦麗也邀歷屆局長李麗圳、楊素端、陳光榮、吳信友、詹玉蓉等人回娘家。詹玉蓉等人依序持棒慢跑，代表40年的接棒傳承。1060317

(中央社)