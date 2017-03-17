美德元首會 川普梅克爾將擦出什麼火花

美國總統川普及德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天將在白宮首度會晤，國際關注這2位風格迥異領導人會面時會擦出什麼火花?

德國之聲今天報導，梅克爾今天將會晤川普，這2人的領導風格完全迥異，川普經常透過推特發表文章，對政治議題也是主動發表意見，而梅克爾的風格常被描述為溫和冷靜，外界關注雙方的情形，以及能否建立堅實的夥伴關係。

梅克爾在與川普會面之前，昨天另與中國國家主席習近平通電話，雙方表達共同促進自由貿易和市場開放的決心，頗有意針對川普的「美國優先」政策及揚言要提高進口關稅、加強入境限制的貿易保護主義而來。

德媒指出，據德國工商總會調查，在美國投資的德國企業中，約1/3都對在美國經營前景有所擔心，特別是川普還威脅要對德國汽車生產商徵收懲罰性關稅。

梅克爾在赴美前表示，希望此行向川普強調自由貿易對德美兩國經濟發展的重要性，德國除了貿易順差，也在美國有巨大的直接投資。

此外，由於川普曾批評，梅克爾讓數十萬難民進入德國是「災難性的錯誤」及稱讚英國脫歐，引起歐盟不悅；使得2月下旬美國副總統彭斯訪歐時趕緊安撫表示，美方「強烈支持」北約等跨大西洋國際組織，美國是歐盟最堅定的盟友。

為敦促川普重視歐洲及國際組織事務，德媒認為梅克爾此行訪美將提歐盟對美國的重要性，美方如何維繫跨大西洋夥伴關係等議題。1060317

(中央社)