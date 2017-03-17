挨餓讓女兒吃炸雞 慈父感動網友解囊

我要評比

輕度中風的單親爸爸，在快餐店裏看著2名小女兒吃炸雞，自己面前卻什麼都沒有。這張展現父愛的照片在菲國社群網站感動了13萬人，民眾紛紛解囊相助，政府也加碼伸援。

3月12日，臉友薩拉罕（Jhunnel Sarajan）上傳了1張照片，1名憔悴男子默默地看著2名小女孩享用炸雞餐，但自己卻沒有東西吃。

薩拉罕在留言中說，「這是一張展現父愛的照片，描繪出真正的無私精神。」

他寫道，「當我在快樂蜂看到他們，我無法控制我的情緒，大叔自己沒得吃，只為了讓小孩有東西吃。」

快樂蜂是一家菲律賓的連鎖快餐店，深受菲國民眾喜歡，特別是小朋友。

這張照片截至今日已有13萬人按「讚」或表達情感，另有7萬多次分享。

薩拉罕當場買了炸雞餐請這名男子吃。在談話中得知，男子名叫阿拉布韋波（Ryan Arabuebo），今年才38歲，住在馬尼拉貧民區，中風後妻子吃不了苦，棄家而去，現在每天收入不到200披索（約新台幣140元）。

網友已發起捐款活動，獲得熱烈響應，菲律賓社會福利部發現他們一家已在領取貧寒補助，另也為阿拉布韋波爭取到3個月的免費治療以及贈藥。

阿拉布韋波也接受了多家電視台訪問，他說，日子再苦都會讓2名女兒完成學業，以便有更光明的前途。1060317

(中央社)