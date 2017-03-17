澎湖警察常訓做公益 海灣淨灘練體能
澎湖縣警局的常教訓練，今年戶外體能訓練改以在白沙中屯園區與湖西北寮分海域淨灘，讓最美麗的海灣回復潔淨的風貌，以迎接來自各地的遊客。
澎湖縣政府警察局長劉祥浤對於以往的常訓，員警大都是以3000公尺等跑步訓練為主，今年指示所屬訓練科改變方式，因而規劃在馬公、白沙2分局轄區，擇定遊憩景點舉辦戶外體能訓練兼公益「淨灘活動」。
警局所屬馬公和白沙分局各100餘位官警，分批在湖西北寮摩西分海與白沙中屯園區等海域淨灘，一起捲起衣袖，在海灘進行各種海漂垃圾清除，為澎湖美麗的淨土奉獻一份心力，在近2個小時的淨灘活動，除達到健身運動外，也以行動為海洋環境盡一份心力。
警局長劉祥浤指出，澎湖美麗的海灘及自然景觀是得天獨厚的資源，回復濱海潔淨的自然面貌，讓最美麗的海灣以潔淨的面貌，來歡迎各地的遊客。1060317
(中央社)
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