污水下水道工程火警 高市令停工

高市水利局鳳山污水下水道工程，今天下午施工時，疑因挖破瓦斯管線釀災，高市勞工局勞檢處已令現場停工調查，釐清事故原因及責任。

勞檢處說，現場施工人員下午於三民區澄清路滯洪池往覺民路推進探測，在地下4.3公尺深的覺民路排水溝附近，疑因挖破瓦斯管線，隨即引燃火勢，警消隨後趕到，陸續救出在下水道施工的4名工人，其中3人燒傷，意識均清醒；另1人救出時已無生命徵象，送國軍高雄總醫院急救。

國軍高雄總醫院表示，這名潘姓男子到院時已無生命徵象，但家屬仍不放棄急救，醫師也仍在努力。1060317

(中央社)