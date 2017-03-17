318三週年 立院排審兩岸協議監督條例

318學運將滿3週年，內政委員會召委、國民黨立委曾銘宗，下週將排審兩岸協議監督條例。他說民進黨在野時，主張要先訂監督條例，執政9個月後，是最需要、也最合適討論的時機。

立法院內政委員會20日將邀請行政院大陸委員會主任委員張小月專題報告「兩岸經貿未來發展」，22日、23日審查兩岸協議監督條例。

目前共有民進黨立法院黨團版「兩岸訂定協議監督條例草案」、時代力量黨團版「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、親民黨團「兩岸協議監督條例草案」，以及民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣、黃昭順等人提案，共6版本。

曾銘宗下午受訪時表示，兩岸穩定的關係是經濟社會發展最重要的基礎，而民進黨在野時，就強烈主張要訂監督條例，行政院也列為優先法案，但到現在卻沒提出版本；兩岸關係已經冷凍，不希望因為一些個案更為惡化。

他說，民進黨已經執政9個多月，這個時機點來討論最合適，也是最需要的時候，因此20日先排專案報告，再審監督條例；到時也會看民進黨立委的立場。他強烈質疑，既然列為優先法案，為何行政院沒有提版本？

民進黨團書記長李俊俋表示，現在兩岸間的狀態，短期內沒有簽協議的可能性，「為什麼國民黨這麼久不急，現在才急？」法案沒有急迫性，到時將見招拆招，黨團也尚未對此進行討論。1060317

(中央社)