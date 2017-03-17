核災避難訴訟 日法院判國家和東電賠償

媒體報導，日本地方法院今天首度判決指出，日本政府對2011年福島第一核電廠核災負有責任，並諭令它以及核電廠母公司東京電力支付賠償。

日本放送協會（NHK）報導，針對2011年發生的東京電力福島第一核電廠核災事故，在群馬縣避難的137人提起的團體訴訟，前橋地方法院今天判決指出，「能事先預測海嘯將會來襲並防範事故發生」，首度認定日本政府和東京電力負有責任，並諭令其賠償3860萬日圓。

這是被迫避難災民針對核災事故在日本全國提起團體訴訟中的首樁判決，可能會影響到今後審判。

在這起訴訟中，自核災事故避難區域或福島縣其他地區疏散至群馬縣避難的137人，因生活基礎喪失等蒙受精神上痛苦而提告，向日本政府及東京電力求償約15億日圓精神慰撫金等。1060317

(中央社)