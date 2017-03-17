席琳娜認社群網路成癮 吐露抑鬱心聲
美國流行樂小天后席琳娜（Selena Gomez）透露，她去年取消世界巡迴演唱會行程後，因憂鬱、焦慮及「自尊心受損」接受治療。
路透社報導，24歲席琳娜的Instagram帳戶擁有超過1億1300萬名追隨者，她在今天刊出的訪談中表示，她因社群媒體成癮而失去控制，現在手機上已不再安裝Instagram應用程式。
席琳娜在「時尚雜誌」（Vogue）4月號封面故事中透露：「我一成為追隨者最多的Instagram用戶，我就有點失去控制。那對我產生了極大支配力，變成我起床後與睡前必做的事，我上癮了。」
這位在迪士尼頻道嶄露頭角的歌手兼演員，去年8月成為新聞焦點，原因是她突然中斷世界巡迴演唱會「甦醒」（Revival）行程，表示需要告假處理恐慌與憂鬱症問題。
席琳娜告訴「時尚雜誌」，她接受了3個月療程。
她說：「我的自尊心受損，我很憂鬱、焦慮，我開始在上台前或下台後感到恐慌。基本上我認為自己不夠好、不夠有能力。我覺得我不能帶給我的粉絲任何東西，他們也會發現這件事。但我認為，這完全不是事實。」
席琳娜也說，她發現自己很難擺脫過去在迪士尼影集「少年魔法師」（Wizards of Waverly Place）中的角色形象，就如同麥莉希拉（Miley Cyrus）與琳賽羅涵（Lindsay Lohan）等其他童星一般。
她說：「對男性來說，你總有辦法去反抗，而且有成效；但對1名女性而言，那可能造成反效果，想要不被認為又是個走歪的童星，真的很難。」（譯者：中央社廖禹揚）1060317
(中央社)
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