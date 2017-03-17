潘威倫調整不及 不會任獅隊首戰先發

打完經典賽調整不及，潘威倫確定不會擔任獅隊26日首戰先發投手。(資料照 林勝發攝)

去年12月加入經典賽中華隊訓練的統一獅投手「嘟嘟」潘威倫，自集訓以來一直以中繼投手作調整，總教練黃甘霖擔心他進度趕不上，決定26日在洲際球場對中信兄弟的本季首戰，不讓他擔任先發投手，將從林子崴或洋投福瑞多2擇1掛帥先發。

代總教練黃甘霖打算今年讓嘟嘟分擔30場先發出賽，本來有意安排他擔任開幕戰主投，但嘟嘟在中華隊近3個月訓練期間，都以中繼角色作調整，為了讓他發揮主戰投手效用，決定等他調整好再列入5大先發名單。

黃甘霖表示，開幕戰鎖定林子崴與福瑞多其中1人，這幾天觀察後會作決定。黃甘霖對林子崴的近況讚不絕口，認為他去年的心理建設很好，熱身賽展現出的自信與球威相好到嚇人。

而福瑞多16日官辦熱身賽對富邦悍將首度亮相，最快飆出151公里速球，主投3局無失分，被黃甘霖列為首戰的先發投手人選之一。

(中時電子報)