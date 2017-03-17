枋寮新旅店工程 3油漆工人中毒昏迷

屏東枋寮3名工人中毒昏迷。（周綾昀翻攝）

3人在6坪大地下室水槽進行環氧樹酯防水工程。（周綾昀攝）

現場還有工人遺留下的鞋與濃厚的強力膠味。（周綾昀攝）

今日下午1時許，消防人員獲報屏東枋寮中興路一處飯店工地，有3名工人於地下室水槽進行環氧樹酯防水工程時，疑無抽風設備，吸入高濃度的有機溶劑甲苯氣體，皆昏迷且意識模糊，緊急送往枋寮醫院插管治療，幸好3人經搶救，總算恢復意識，目前留院觀察中。

32歲黃男、23歲林男、20歲劉男等3名工人，今天下午1時許在枋寮中興路一家飯店工地地下1樓，一處6坪大空間內塗防水漆工程時，疑似沒有通風系統，而吸入高濃度的有機溶劑甲苯氣體，導致吸入性中毒3人癱軟在內。

警方表示，現場留有濃厚的強力膠味，且僅120公尺方框通風口，工頭向警方表示，3人今天上午已塗完第1層防水漆，中午還不斷交代「下午就不要再塗了」，但他電話狂摳3人1個多小時，卻遲遲未有人接聽電話，於是他趕往地下室，卻看到3人昏倒在水槽內，嚇得趕緊跑上樓，請對面的海產店幫忙通報消防隊。

枋寮醫院表示，3人到院後昏迷指數3，經插管治療，昏迷指數攀升好轉，3人總算恢復意識，目前留院觀察中。

(中時)