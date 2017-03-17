318學運明3周年 立院下周排審兩岸監督條例
318學運明天將滿3周年，內政委員會召委、國民黨立委曾銘宗下週將排審兩岸協議監督條例。他說，民進黨在野時主張要先訂監督條例，執政9個多月後，是最需要也最合適討論時機。
立法院內政委員會下周一（20日）將邀請行政院大陸委員會主任委員張小月專題報告「兩岸經貿未來發展」，下周三、四（22、23日）審查兩岸協議監督條例。
目前共有民進黨團版「兩岸訂定協議監督條例草案」、時代力量黨團版「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、親民黨團「兩岸協議監督條例草案」，以及民進黨立委尤美女、國民黨立委江啟臣、黃昭順等人提案，共6版本。
值得注意的是，監督條例始終是民進黨團立法院每會期之優先法案，但歷經兩會期，卻仍文風不動。黨內人士表示，因現行兩岸關係未有進展，如強推具有針對性的監督條例，情況雪上加霜。
曾銘宗下午受訪時表示，兩岸穩定的關係是經濟社會發展最重要的基礎，而民進黨在野時就強烈主張要訂監督條例，行政院也列為優先法案，但到現在卻沒提出版本，現在兩岸關係已經冷凍，不希望因為一些個案更為惡化。
他說，民進黨已經執政9個多月，這個時機點來討論最合適，也是最需要的時候，因此周一先排專案報告，再審監督條例；到時也會看民進黨立委的立場。他強烈質疑，既然列為優先法案，為何行政院沒有提版本。
對此，民進黨團書記長李俊俋表示，現在兩岸間的狀態，短期內沒有簽協議的可能性，「為什麼國民黨這麼久不急，現在才急？」法案沒有急迫性，到時將見招拆招，黨團也尚未對此進行討論。
被問到此舉是否藍營之政治操作，李俊俋則說，基本上，尊重召委之排案權，但內政案子多得很，此案有無必要、急迫性，為何要在此刻排案，「大家都知道什麼意思。」
(中時)
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