圓圓將進入發情高峰 圓仔或可再添弟妹

獸醫師除了替圓圓人工授精，也把握機會做健康檢查。（台北市立動物園提供）

大貓熊圓仔2013年出生後，不少「圓粉」就關注團團、圓圓是否會再生第二胎？動物園今表示，圓圓進入發情期的跡象越來越明顯，預計發情高峰就在這2天，將把握時間做人工授精。

從3月13日開始，保育員陸續觀察到圓圓出現減少採食、外陰腫脹、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水及發出羊叫聲等徵兆，從各項行為指標及荷爾蒙指數研判，圓圓已近發情高峰。

有鑒於雌性大貓熊的發情高峰期1年僅有1天，為避免錯過一年一度的最佳繁殖時機，動物園今早開始讓圓圓暫停展示，團團則配合圓圓發情狀況，不定時停展，同時，今日下午也隨即對團團人工採精、替圓圓人工授精。

動物園發言人曹先紹進一步說明，大貓熊繁殖工作小組於下午為圓圓進行人工授精，這次採得「團團」2.756ml的精液，並為圓圓注入部分稀釋精液，估計內含3.8億隻精蟲，活力為80％，品質不錯，人工授精操作於下午4時15分左右左右順利完成，希望今年能順利讓「圓仔」再添個弟弟或妹妹。來自中國「保護大熊貓研究中心」的黃炎總工程師也到場協助。

(中時)