圓圓將進入發情高峰 圓仔或可再添弟妹
大貓熊圓仔2013年出生後，不少「圓粉」就關注團團、圓圓是否會再生第二胎？動物園今表示，圓圓進入發情期的跡象越來越明顯，預計發情高峰就在這2天，將把握時間做人工授精。
從3月13日開始，保育員陸續觀察到圓圓出現減少採食、外陰腫脹、蹭陰、過水、來回走動、奔跑、泡水及發出羊叫聲等徵兆，從各項行為指標及荷爾蒙指數研判，圓圓已近發情高峰。
有鑒於雌性大貓熊的發情高峰期1年僅有1天，為避免錯過一年一度的最佳繁殖時機，動物園今早開始讓圓圓暫停展示，團團則配合圓圓發情狀況，不定時停展，同時，今日下午也隨即對團團人工採精、替圓圓人工授精。
動物園發言人曹先紹進一步說明，大貓熊繁殖工作小組於下午為圓圓進行人工授精，這次採得「團團」2.756ml的精液，並為圓圓注入部分稀釋精液，估計內含3.8億隻精蟲，活力為80％，品質不錯，人工授精操作於下午4時15分左右左右順利完成，希望今年能順利讓「圓仔」再添個弟弟或妹妹。來自中國「保護大熊貓研究中心」的黃炎總工程師也到場協助。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。