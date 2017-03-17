水情不佳 百貨業者趁勢推水資源行銷

品牌推出環保活動，民眾帶舊褲買新褲將有優惠。（業者提供）

全台水情不佳，有百貨業者就以水資源做行銷活動。太平洋中壢SOGO配合3月22日世界水資源日，推出行銷活動，除店內使用「噴霧式省水水龍頭」，館內7樓專櫃escents伊聖詩，則推出「慈善的水，鑿井計畫」，伊聖詩將義賣相關商品，所得全數捐款給慈善的水機構，為尼泊爾、印度、孟加拉、衣索比亞偏鄉，鑿一口乾淨的水井。

另外，知名該館的品牌EDWIN14日起至23日的「家族特賣會」，以「舊褲換新褲」的概念，消費者帶任一件不限品牌的舊長褲 ，購買該品牌新褲可現抵1500元，更再獲得環保購物包，希望大家一同做環保。

(中時)