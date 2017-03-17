桃園彩色海芋季 裝置藝術亮相

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「2017桃園彩色海芋季」的可愛裝置藝術亮相。（楊明峰攝）

「2017桃園彩色海芋季」今年3月31日至4月9日將在大園溪海花卉園區舉行，不少可愛裝置藝術提早亮相，包含大鏟子、大澆水器、吉祥物等，讓人彷彿置身花彩童話中。桃園市長鄭文燦17日現勘時表示，將把「桃園彩色海芋季」定位為「桃園花彩節」的副品牌，要用花卉帶領當地觀光。

(中時)