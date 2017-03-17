與男友吵架騎車蛇行 酒測值2.14破表
花蓮光復鄉一名黃姓女子酒後未戴安全帽騎機車蛇行，被巡邏員警發現上前攔查，酒測值竟高達2.14MG/L，當場嚇一跳，以為酒測器故障，換另一台測試結果仍相同。
「醉成這樣還騎車，到底要不要命？」派出所員警獲知後都表示，從警以來第一次碰到酒測值這麼高的紀錄，真是嚇人。
員警將她帶回警局做直線15公尺來回走測試，黃姓女子腳步踉蹌，差點跌倒；平衡測試單腳抬30秒，黃女抬腳2秒鐘就東倒西歪。
長橋派出所所長彭康瑋表示，這名40歲的黃姓女子不斷喃喃自語，說自己因為和男朋友吵架心情不好，所以多喝幾杯，連續喝了兩天；昨晚從光復鄉住處騎機車沿縣道193線要到萬榮鄉老家。
彭康瑋表示，對黃女所言感到不可思議，這麼醉了還騎車出門，還好警方及時阻止一場可能發生的危險。根據交安組統計資料顯示，酒測值2.14 MG/L應已達「泥醉」狀態，症狀為昏迷、意識完全消失、無反射作用、呼吸困難，甚至可能導致死亡，呼籲民眾應堅持酒後不開車，指定駕駛最安全。1060317
(中央社)
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