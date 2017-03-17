違法賣問題乳瑪琳 網路商城遭罰3萬
問題乳瑪琳流竄全台，食藥署宣稱問題產品13日前已全下架，不過，立委陳宜民15日卻在網路商城買到問題乳瑪琳。食藥署今表示，新北市衛生局已依法開罰新台幣3萬元。
遠東油脂公司涉嫌把逾期「乳瑪琳」回收再製成18款產品，食藥署日前宣布「保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日」的18項產品，應在13日晚間12時前完成下架。
不過，國民黨立委陳宜民昨在立法院時，拿出15日在網路商城「閃電購物網」買到的乳瑪琳，竟是早該被下架的問題乳瑪琳，現場提出檢舉，質疑食藥署下架破功。
食藥署北區管理中心副主任魏任廷今天表示，收到檢舉後，新北市衛生局今天已依法開罰3萬元。
食藥署指出，截至17日下午4時，衛生單位已出動1086人次稽查遠東油脂違規產品下架情形，稽查對象包含校園團膳、早餐店及餐飲業等，共計稽查4194家次，下架產品約57.5公噸。
食藥署重申，依食安法規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關；此外，經依食安法規定命暫停作業或停止販賣而不遵行者，可處新台幣3萬至300萬元罰鍰。1060317
(中央社)
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