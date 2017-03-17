基隆南港輕軌共9站 終點南港展覽館

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總統蔡英文今天宣布基隆到南港輕軌。根據交通部鐵路改建工程局規劃，輕軌是利用台鐵七堵到南港的第3軌，全線19公里，除原有的台鐵8站外，另設南港展覽館站為終點站。

鐵工局主任秘書溫代欣說，這條輕軌路線從基隆火車站到南港展覽館，基隆火車站到七堵與台鐵列車共用軌道，七堵到南港的台鐵第3軌，因使用率並不高，未來將由輕軌專用。

鐵工局規劃，目前台鐵基隆台北的列車，離峰時段每小時2至3班，尖峰時5班，未來輕軌每小時可再提供3班運能，離峰時每小時運能就已有6班，屆時可挪出兩班列車投入往花東地區的疏運。

溫代欣說，輕軌沿線經過的台鐵8個車站，站站都停，另會新設台南港展覽館站，方便基隆來台北旅客轉搭台北捷運板南線。

溫代欣解釋，為何不用台鐵列車增班，而要以輕軌方式，增加基隆與台北的軌道運能，主要是台鐵在南港的鐵路都是地下化，現有火車難從18公尺深的地底下，往上爬至南港展覽館站，必須使用輕軌。

根據鐵工局考察歐洲的輕軌列車，一列可載客約200至400人，可兩列組合營運，車速與台鐵區間車差不多，時速約70公里，基隆台北行車時間約30至40分鐘。

基隆到南港輕軌總經費約新台幣80億元，其中新建的南港展覽館站就要27億元，其包括購置列車、建維修基地及分軌工程。至於興建經費的分攤，目前還未敲定。

溫代欣說，輕軌的最大好處是可在市區延伸，基隆市已有計劃，還不清楚台北市的想法。

有關基隆到南港輕軌的票價，溫代欣說，要看未來將輕軌視為捷運還是火車。1060317

(中央社)