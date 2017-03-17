承諾書爭議僅糾正 大學：務實作法

教育部宣布以「發函糾正」的方式，處理72所大專校院與中國大陸簽署「不適當的承諾書」，而沒有其他裁處。大學多認為是務實作法，並願意配合未來報審。

經過2週清查，教育部長潘文忠今天宣布「承諾書」的處理方式，94年至106年間，共有72所國內大專校院，提供中國大陸方「承諾書」，相關作業未報部審核，行政程序輕率。並要求未來校際簽署的書約，都需於1個月前報審。

事件爆發第一時間，潘文忠認為世新等校已違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第33之3條。不過今天公布清查結果，教育部的處理方式是「立即發函糾正」，並未談及其他罰則或裁處。

對此，私立大學校院協進會理事長、中國文化大學校長李天任認為教育部處置適當，「行之有年的事情，突然要罰，是突兀了一點。」

李天任表示，兩岸交流已有多年，一些作法如果現在覺得不適當，政府就要有個規範。現在教育部把事情來龍去脈搞清楚了，僅以「糾正」的方式處理，並要求未來書約需報審，相信大學都會配合。

媒體追問是否會擔心影響招收陸生？李天任說，「不想那麼多，學校不能違法啊。」政府既然明確規定不能有「承諾書」，如果大陸對口單位仍堅持，就無法成行，大學會另尋交流對象。

最初被爆出簽署承諾書的世新大學，校長吳永乾今天受訪表示，以前相關規範確實不明確，經過這一次清查後，對於不妥當的地方要求大學改正，是很「務實」的作法。

吳永乾認為承諾書爭議，是遭到少數媒體的扭曲解讀，包括硬是泛政治化說成「一中承諾書」，他從頭到尾都不認為「承諾書」有違法，教育部今天的處理在預期之中。

至於未來「承諾書」是否需有官方範本？吳永乾認為，不該有太多的框架，且學術交流的形式多樣，很難有一個範本能適應各種情況，大概只能有原則性的規範。1060317

(中央社)