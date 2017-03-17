一例一休施行細則 若再不修訂恐出更多問題
新竹縣政府勞工處長唐維德17日表示，一例一休上路已滿3個的宣導期，接下來的是輔導期，但這3個多月來，各縣市政府勞工局、處一定都接到很多陳情與反映，中央實在應該先召開研討會傾聽地方聲音，邀請各縣市針對這3個月來碰到的問題進行了解以再改進法條，以免今年7月開始執法後，會產生的大問題。
唐維德說，這3個月來就有很多雇主、資方向他反映，資方願意給加班費，勞工更願意加班賺多點錢，但受限工時，未來只要被查到，雇主就要被罰，他多給薪資還要被罰，這種事以後誰要做，未來很可能演變成工作沒人做的窘境。
再以雇用3、4人的小吃店為例，為了生意很可能超過工時，店主願意給加班費，員工也願意加班多領錢，但被查到了，1件罰幾萬，4個人罰個10萬，店家吃不消，店就收了，不僅員工沒工作，老闆也喝西北風，這樣是5個家庭的事啊。
中央應該再傾聽地方遇到的問題與聲音，再依此訂定或修改或改善細項，而不是所有勞、資方都適用同1個法條，因地、因人、因狀況能夠有所調整，否則7月起嚴格勞檢執法，勞檢人員也怕吃上圖利、瀆職官司，一定嚴加查核，屆時出現的問題一定如滾雪球般越來越大的。
(中時)
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