吸毒吸暈了 竟邀警開毒趴
日前嘉義縣竹崎警分局接獲線報，指稱有數名民眾在KTV開毒趴，警方隨即前往查緝，一舉查獲楊姓男子、宋姓男子、盧姓男子，以及何姓女子等4人正狂歡開毒趴，其中楊男疑精神恍惚，竟還問警「要一起嗨一下嗎？」，讓在場員警啼笑皆非；訊後將楊嫌依毒品危害防制條例移送嘉義地檢署偵辦，其他3人則等採尿結果再進行偵辦。
警方於15日晚間10點前往某KTV查緝，警方表示，還沒進入包廂內，門口就竄出濃濃的K菸味，而楊姓男子、宋姓男子、盧姓男子，以及何姓女子正在開心歡唱，且包廂內煙霧迷漫，警方當場起獲K菸2支、毒品咖啡包殘渣袋1只；其中楊嫌疑精神恍惚，還邀起現場6名便衣刑警「要不要一起嗨一下？」，讓警方哭笑不得。
警方表示，26歲楊嫌坦承毒品是他去購買提供給其他3人使用，並表示特別買來與朋友一起吸食、助興，炒熱現場氣氛，供稱不知這種行為已經觸法。
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(中時)
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