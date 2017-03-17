全聯吐司年銷量 逾2萬棟台北101

全聯GOLD蜂蜜吐司6入、300，17至23日原價39元、特價35元。（全聯提供）

全聯老鷹紅豆麵包102g、25元。（全聯提供）

全聯老鷹紅豆麻糬麵包112g、28元。（全聯提供）

為了搶攻台灣麵包市場每年約250億元商機，全聯今（17日）起推出麵包自有品牌Read Bread，整合原販售的所有機製麵包品項，分為平價、GOLD金選兩個系列，改用全新包裝區隔，其中，GOLD蜂蜜吐司也與雀巢金牌咖啡聯名合作，17至6月1日買GOLD蜂蜜吐司加購雀巢金牌系列咖啡，可現折20元。

全聯表示，門市販售的吐司品項達12款，白吐司、厚片吐司、麥香吐司、鮮奶吐司最受青睞，由於價位具有優勢，除了家庭客層外，也有許多早餐店等餐飲業者大宗購買，白吐司去年賣了300多萬條，共計近9000萬片，鮮奶吐司則賣200多萬包，去年光吐司疊起來是2萬902棟台北101的高度，有全台吐司銷量最大通路的態勢。

平價系列的工法主要以2次發酵喚醒酵母，讓麵包更香甜Q彈；GOLD金選系列以5倍水份、6小時熟成製作工法，創造超越湯種的奢華口感。GOLD蜂蜜吐司由曾獲日本TBS 2013美食大賞冠金的日本職人児玉圭介負責監修，使用曾獲頭等獎的岡山龍眼蜜，並通過CNS國家標準及抗生素、農藥殘留等檢驗合格。

目前所有機製麵包共有40款，去年以黃金奶酥菠蘿麵包、黃金芋頭菠蘿麵包、老鷹紅豆麵包、克林姆麵包、蔥花麵包5款銷售最好；除了經典長銷款如蔥花麵包、菠蘿麵包外，每月定期推出2至3款新品，像是老鷹紅豆麵包就是因應老鷹紅豆上市研發的商品，去年推出後4個月內完售，今年再度開賣外，更增加新品紅豆麻糬麵包。

因應全聯總裁徐重仁曾說過的烘焙與熟食是超市差異化戰略的關鍵，因此將積極開拓烘焙市場，把高品質的平價麵包當作核子武器。現有烘焙品類分為3塊，包括去年整合完成的甜點品牌We Sweet，至今業績成長了5成；與新發表的機製麵包品牌Read Bread，預計將帶動類別業績增3成；以及現烤烘焙商品，其中，去年積極拓點的阪急麵包，開賣後創下單店、單日賣1萬個，預計3至5月陸續於26間門市開賣，會以人口集中的商業區為拓點的首選，符合上班族的需求。

(中時)